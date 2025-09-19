Эксперт объяснил стратегическую важность Купянска

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что после потери Купянска ВСУ не смогут удержать Харьков. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

Кнутов назвал Купянск ключевым направлением для движения на Харьков с востока и на Славянско-Краматорскую агломерацию с северо-востока. По мнению Кнутова, взятие Купянска российскими силами приведет к разрыву множества логистических маршрутов ВСУ.

«Это очень важное направление. Если, например, не развивать дальше наступление, то, по сути, появляется перспектива создания буферной зоны», - подчеркнул эксперт.

Глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев 13 сентября заявил ТАСС, что ВСУ «практически оставили» Купянск. По его словам, у ВСУ остались некоторые хорошо защищенные позиции в городе.