Аналог НАТО: Ближний Восток готовится дать отпор Израилю

Ближний Восток собирается создать собственный аналог НАТО — военный альянс, способный дать отпор Израилю. Как сообщает «Царьград», помешать реализации идеи может вековая разобщенность, противоречивые интересы и зависимость от Запада.

Израиль спровоцировал

Лидеры арабских стран обсудили идею на экстренном арабо-исламском саммите в Дохе. Египет, обладающий самой крупной армией в арабском мире, активно продвигает идею создания военного блока с центральным штабом в Каире. Пакистан же предлагает сформировать оперативную группу для слежки за планами Израиля и синхронного ответа на его действия.

Инициативы являются отражением нарастающего гнева в регионе, где удары Израиля по арабским странам воспринимаются как вызов всему Ближнему Востоку. Тель-Авив мог бы стать «общим врагом», который сплотит государства, однако приоритеты у них разные.

Например, для Египта ключевыми остаются Синай и Газа. Страны Персидского завила волнуются из-за Ирана и хуситов в Йемене. Иордания озабочена безопасностью границ и экономикой, а Марокко и Тунис сосредоточены на внутренних угрозах терроризма. Подобные различия мешают выработке единой стратегии.

Кроме того, не все страны региона готовы бросать вызов Израилю. Например, Бахрейн, Марокко, Иордания и ОАЭ поддерживают связи с израильскими властями и зависят от США в вопросах противоракетной и противовоздушной защиты. Рисковать этим они, скорее всего, не станут.

Чем это грозит России?

Для России взаимодействие с арабским аналогом НАТО реально. У Москвы нет противоречий со странами, которые могут войти в альянс, а со многими отношения и вовсе дружеские. Политический аналитики Владимир Соловейчик отметил, что вопрос приоритетов будет решаться уже теми, кто создает новый альянс.

«Для нас подобная военная коалиция, если она действительно возникнет, будет полезна как потенциальный покупатель наших вооружений и комплектующих к ним, боеприпасов и технического обслуживания купленной техники. Это деньги, и немалые, так как страны эти богаты и могут покупать боевую технику не в кредит, а сразу же платить, что весьма важно», — заявил эксперт.

Соловейчик добавил, что сотрудничество с оборонной организацией даст России еще один дополнительный рычаг для сохранения российских военных баз в Сирии.

Есть сомнения

Вместе с тем существуют сомнения по поводу судьбы «арабского НАТО». Страны региона не раз противостояли Израилю, однако не показали ни высокой военной эффективности, ни согласованности. Политолог Владимир Киреев отмечает, что интересы арабских и мусульманских государств разнообразны и противоречивы. Кроме того, ранее созданные организации и объединения не достигли существенного прогресса.

«Тем не менее сейчас ситуация несколько иная. За прошедшие годы многие страны региона значительно повысили уровень своей организационной работы, особенно в сотрудничестве с государствами вне региона», — заявил Киреев.

Политолог подчеркнул, что действия Израиля и США создают предпосылки для демонстрации улучшенных организационных способностей. Ключевая роль в интеграционном проекте будет принадлежать Египту или Алжиру. Однако неизвестно, смогут ли региональные игроки найти точки соприкосновения с Ираном, Иорданией, ОАЭ и другими государствами, отношения с которыми нельзя назвать однозначными. Кроме того, пока непонятно, кто будет финансировать структуру.

Киреев добавил, что если проект состоится, то он серьезно изменит баланс сил не только в регионе, но и в мировой политике. В таком случае возникнет новый глобальный игрок, способный поставить свои интересы на равных с США, Китаем, Евросоюзом, Россией, Индией и Бразилией.

Первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук считает, что существование альянса невозможно. Он напомнил об Арабской весне, когда произошел процесс разобщения и уничтожения ядра арабского мира — он положил конец проектам арабского золотого динара и инициативы по орошению Африки, которые могли бы объединить государства.