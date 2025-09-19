Стали известны цели групповых ударов российских войск

Российские войска за неделю нанесли четыре групповых удара в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом и о целях атак журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 13 по 19 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Под удары попали объекты энергетической, топливной, а также транспортной инфраструктуры, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо того, атаки затронули арсеналы, центр подготовки БПЛА большой дальности и пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 19 сентября, ВСУ пытались атаковать Крым. По данным оборонного ведомства, попытки атак были предприняты в течение ночи. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над полуостровом четыре летательных аппарата самолетного типа.