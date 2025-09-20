ВС РФ ударили по предприятиям Украины, разрабатывающим "Сапсан"

Российские войска в ночь на 20 сентября нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, разрабатывающим оперативно-тактические комплексы (ОТК) "Сапсан". Все цели поражены, сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.

По Украине нанесен массированный удар