Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) зачистили от вражеских формирований населенный пункт Муравка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

К освобождению причастны подразделения группировки войск «Центр».

— Подразделения группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.Освобожден населенный пункт Муравка Донецкой Народной Республики, — добавили в Telegram-канале ведомства.

В этот же день стало известно о том, что восточная группировка войск РФ освободила населенный пункт Новоивановка в Запорожской области.

Российская армия с 6 по 12 сентября нанесла массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Кроме того, солдаты отряда «Аид» спецназа «Ахмат» точным ударом уничтожили девять боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Кондратовки Сумской области.

Глава Минобороны Андрей Белоусов, в свою очередь, заявил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне специальной военной операции.