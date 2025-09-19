Разведчики российской группировки войск «Запад» рассказали РИА Новости, как ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ в Серебрянском лесничестве в ЛНР. По данным агентства, сейчас в этом районе остались только небольшие разрозненные группы украинских солдат.

Военные рассказали РИА Новости, что ВС РФ удалось сломить три рубежа эшелонированной обороны и выйти к поселку Ямполь в ДНР. Разведчики отметили, что ВСУ устанавливали мины на деревьях в лесничестве - у дорожек, ведущих к блиндажам.

«Дроны и артиллерия выжигали ее [первую линию обороны ВСУ - прим.ред.] дотла и украинские военные побежали. Но успех был обеспечен не только этим: их некому было больше прикрыть, удары наносились на всю глубину украинской обороны, лишив ВСУ главного преимущества - расчетов беспилотников», - рассказал корреспондент агентства.

Один из военных заявил, что в основном в Серебрянском лесничестве остались неопытные мобилизованные ВСУ.

Семнадцатого сентября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества. Генерал подчеркнул, что российские войска ведут боевые действия в поселке Ямполь.

Ямполь расположен в Краматорском районе ДНР. Военные эксперты отмечают, что контроль над Ямполем открывает путь к Красному Лиману и Славянску. Расстояние от Ямполя до окрестностей Славянска составляет чуть больше двадцати километров.