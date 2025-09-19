Министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что денег на армию в бюджете на 2025 год не хватает, правительству придется просить увеличить расходы еще на $7,2 млрд. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

На заседании парламента он задал Марченко вопрос о нехватке денег в бюджете на этот год.

"Министр финансов [ответил]: "Да, мы будем обращаться за увеличением бюджета, потому что вызовы таковы, что его не хватает сейчас. Остался вопрос о формате и времени", - пишет Железняк в своем Telegram-канале.

"Короче, то что и нужно было доказать - правительство не заложило достаточно в этом году денег на армию и будет обращаться снова для изменений бюджета этого года", - добавил парламентарий.

В середине года Рада уже дополнительно увеличивала расходы на военные нужды.

По его словам, сейчас речь идет о сумме примерно в 300 млрд гривен (около $7,2 млрд). Ранее о такой дыре в бюджете писали украинские СМИ, однако правительство официально не подтверждало эту информацию.

Как отмечала председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа, Украина тратит на военные нужды 31% ВВП. При этом украинские власти уже имеют проблемы с финансированием на следующий год: на военные нужды в 2026 году планируется потратить $120 млрд, однако Киев может самостоятельно обеспечить лишь половину.

Украина уже несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы получают финансирование за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.