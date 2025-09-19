Польша задумалась о ядерном оружии: что это значит для России
Получение Польшей ядерного оружия вынудит Россию принять меры, которые заставят противника платить высокую цену за свои амбиции. Как сообщает «Царьград», об этом заявил военный обозреватель Влад Шлепченко.
Варшава рассматривает варианты получения доступа к оружию массового поражения. Речь идет не о запуске собственной ядерной программы, а о размещении оружия страны-союзника. Наиболее желанным вариантом для польских властей были бы американские заряды, однако сейчас на первый план выходит сотрудничество с Францией.
Париж ранее заявлял, что хотел бы развернуть свой «ядерный зонтик» над Европой. Перспективы сотрудничеству Польши и Франции в этой сфере открывает Нансийский договор, в котором оговорено сотрудничество как в плане мирной ядерной энергетики, так и в сфере ядерного оружия. Такой сценарий повысит уровень опасности для России.
«Считать, что наши ПВО все "легко собьют", — крайне наивно. А это значит, что чем ближе Париж и Варшава подойдут к реализации своих намерений, тем больше будет у Москвы оснований для принятия мер, которые заставят польско-французский альянс платить высокую цену за свои амбиции, но будут лежать ниже порога принятия решения о применении тактического ядерного оружия», — заявил Шлепченко.
Военный обозреватель отметил, что недавний инцидент с массовым залетом беспилотников в Польшу продемонстрировал, каким может быть ответ России.