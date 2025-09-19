Военные инженеры группировки «Север» применили хитрость

Курская область, тыловой район, пункт временной дислокации одного из батальонов 88-го инженерно-саперного полка. Эти военные специалисты не занимаются минированием и разминированием, не возводят фортификации и мосты через реки, но их работа не менее важна для подразделений группировки «Север», теснящих врага на запад, все дальше и дальше от госграницы.

© Московский Комсомолец

Экскурсию по «объектам» – небольшим ангарам, на подходе к которым слышится звук работы слесарных инструментов, мне проводит «Гудвин» – заместитель командира инженерного батальона. Сам он, как и одноименный персонаж знаменитой сказки, никакими волшебными силами не повелевает, зато в совершенстве владеет другой «магией» – искусством обмана.

— Нашими военнослужащими изготавливаются по заявкам общевойсковых командиров, артиллеристов, зенитчиков, подразделений химзащиты макеты различного вооружения и военной техники. — объясняет мне «Гудвин», показывая на стенде фото разнообразной «продукции» военного назначения. — Это миномёты, противотанковые ракеты, ракетные комплексы, зенитные установки. Также мы «производили» артиллерийские орудия Д-30, «Гиацинты» и другие системы. Сейчас сами увидите.

В помещении, как в цеху профессиональных мебельщиков: отдельные доски, куски фанеры разного размера, собранные деревянные прямоугольники – все это заготовки для будущего зенитно-ракетного комплекса. Его характерные очертания отчётливо просматриваются в деревянном макете.

— А это что у вас, «Тор» в полный размер? — спрашиваю у одного из старших специалистов.

— Да, это имитация боевой машины зенитного ракетного комплекса «Тор-2М». — отвечает «Прораб», инженер со стажем работы в тройку десятков лет. — Она имитирует полностью машину в её основных размерах, со всеми дополнительными деталями, которые здесь должны быть. Потом мы её красим, и она отправляется на позицию обманывать врага.

От чертежа на бумаге до масштабной модели размером один к одному мужики всё делают сами. Пилят, режут, прикручивают. Уделяют внимание каждой мелочи: крышкам, лючкам, антеннам, чтобы не только издалека, но и вблизи деревянная боевая машина выглядела точь-в-точь, как настоящая железная.

— При сборке используем деревянный брус 150 на 50, доску дюймовую 25 на 150. Фанера у нас трех миллиметровая, саморезы прочные. Сейчас доделаем «Тор», а вот тут у нас заготовки для реактивной системы «Град» на базе ЗИЛа. — продолжает «Прораб», указывая на прямоугольную конструкцию с отверстиями и лежащие неподалеку тубусы.

— Похоже на «пакет» снарядов с направляющими…

— Он и есть. Здесь тот же брус, труба канализационная 110 мм, заглушки деревянные. Также красится, вырезается, потом собираем пусковую установку и отвозим в другое подразделение, где она уже устанавливается на машину. — поясняет инженер.

Ловкость рук и никакого мошенничества. Просто военная хитрость и русская смекалка, помноженная на мастерство. На наших глазах буквально за полчаса деревянный каркас с круглыми отверстиями превратился во вполне себе рабочий «пакет» с трубами вместо ракет. Осталось только заглушки подкрасить.

— Все это у нас собирается согласно книге, которую мы специально разработали с учетом практики. — хвастает «Прораб». — И на основе таких вот моделей точных. — кивает он на разместившийся на стендах «парк военной техники», которому бы позавидовал любой увлеченный военной техникой мальчишка.

Попрощавшись с командой мастеров, вместе с «Гудвином» переезжаем на другую точку. В просторном гараже разместились сразу три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град». То, что они не совсем боевые, можно понять только, глядя на то, как расчет инженеров устанавливает свежесобранную пусковую на один из урчащих «ЗИЛ»ов – самых что ни есть настоящих.

— Это ЗИЛ-131, который нам поставляется с баз хранения военной техники. — поясняет замкомбата. — Машинам больше 20 лет уже, тем не менее, ставим на ход, устанавливаем пакеты с направляющими на платформу, и они достаточно эффективно имитируют реальные образцы.

Поначалу деревянный автопарк вызывает улыбку: колхозное производство, под потолком и в кабинах «боевых машин» снуют птицы. Сложно представить, что такие серьезные мужчины просто любили в школе посещать уроки труда. Но когда прикидываешь стоимость реальной техники и узнаешь сколько раз макеты позволяли выявить огневые точки ВСУ, сразу как-то невольно проникаешься уважением.

— Мы получаем обратную связь от войск, в первую очередь от артиллеристов, которые говорят нам сколько единиц техники противника они уничтожили благодаря нашим макетам, — рассказывает «Гудвин» наблюдая за сборкой имитатора реактивной системы. — Они сообщают о том, что, действительно, средства имитации, по которым били ВСУ, помогли выявить огневые точки противника, нанести по ним удар. Соответственно, мы с артиллеристами уничтожили их технику и сэкономили нашу.

Суть работы средств имитации проста: ВСУ с помощью дронов обнаруживают нашу «военную технику», открывают огонь из ствольной артиллерии, миномётов, танков, а наши внимательно следят, откуда летят снаряды, и наводят свои орудия. Бывает так, что на русские обманки клюют и западные «специалисты».

— Знаем, что работали по нашим шедеврам американскими ракетами «Хаймарс», британскими Storm Shadow, то есть натовским высокоточным вооружением. Случаи прилета нацистских ракет по данным макетам не единичны. — рассказывает мне полковник Сергей Осипов, замначальника инженерного обеспечения группировки войск «Север». — Удавалось засечь координаты пуска, вовремя передать нашим ракетчикам и артиллеристам для ответного удара.

Получается реальная контрбатарейная борьба. И невероятная выгода, ведь деревянную технику восполнить намного проще и быстрее.

— Русская смекалка, немного фантазии, немного досок и саморезов – сохраняют много техники и позволяют выполнять боевые задачи, — продолжает мой собеседник.

Здесь полковник из управления инженерных войск Ленинградского военного округа выполняет роль этакого военного приемщика. Отвечает за дорожно-мостовые переправы и маскировку.

Заказы на разные образцы деревянного вооружения из группировки поступают регулярно. Иногда просят сделать одну-две машины, например, тяжелые огнеметные системы «Солнцепёк». Производство пары таких установок занимает в среднем 4-5 дней. А иногда приходится наладить серийное производство гаубиц. Эдакое универсальное предприятие гособоронзаказа способное смастерить батарею в кратчайшие сроки.

— Здесь все зависит от заявки, которую мы получаем от подразделения. Командование ставит задачу на изготовление определённого количества конкретного вида вооружения и ставит срок исполнения. Допустим, на изготовление батареи пушек Д-30 в количестве шести штук у нас ушло десять дней. — рассказывает замкомбата «Гудвин», проверяя готовность «Града» к выезду из гаража.

В силах этих парней построить целый район обороны, если потребуется. Буквально на моих глазах отдельные элементы за пару часов приняли полные очертания корпуса боевой машины с установленными, как и полагается на войне, антидроновыми сетками. Не забыли даже про такие мелочи, как установка огнетушителя – это тоже муляж, только из пластика. А еще инженеры показали, как их «троянский конь» смотрится на местности. Издалека – это самый что ни на есть реальный «Град».

Последний штрих – накинуть маскировочную сеть на пакет направляющих. Экипаж боевой машины выдвигается на «огневую позицию», готовится к работе. Кажется, вот-вот прозвучит команда «Пуск» и в небо полетят реактивные «карандаши».

— Хорошая модель получилась, можно отправлять в войска, — подытоживает результат работы бойцов инженерного батальона Сергей Осипов.

А у меня в глазах невольно возникает картина. В стоящий в лесополке «Град» прилетает вражеская ракета, корпус разлетается на куски, вокруг горит земля… но где-то уже вводят в прицел координаты вэсэушных целей наши бойцы и про себя говорят инженерам: «Спасибо».