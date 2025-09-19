Кимаковский: ВС РФ взяли под огневой контроль логистику ВСУ у Красноармейска
Российские военнослужащие взяли под полный огневой контроль всю логистическую сеть Вооруженных сил Украины (ВСУ) вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Вокруг Красноармейска вся логистика противника, вся сеть дорог основных и окольных находится под нашим огневым давлением», — сказал он.
18 сентября военблогер Юрий Подоляка заявил, что оборона украинской армии быстро рушится под Красноармейском.
До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что власти Украины начали «прогрев» общества и своих партнеров перед сдачей Красноармейска.
По его словам, на указанном участке фронта идут ожесточенные боестолкновения, ВСУ отправляют туда новые подразделения с других направлений, чтобы как-то стабилизировать обстановку.
До этого телеканал Sky News сообщал, что украинские бойцы в скором времени могут сдать Вооруженным силам РФ важнейший город в зоне СВО — Красноармейск.