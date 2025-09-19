Российскими военными нанесен удар по предприятию по сборке беспилотников и пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что массированные удары были нанесены по промзоне и складам в пригороде Харькова, прогремело около пяти взрывов.

«Известно об уничтожении предприятия, собирающего БПЛА в районе Песочина, и прилете по ПВД с украинскими военными в направлении Безлюдовки», — пояснил представитель подполья, подчеркнув, что информация о потерях и разрушениях уточняется.

Ранее полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин заявил, что российские военные разбили элитную бригаду Вооруженных сил Украины под Волчанском в Харьковской области. Также ВС России ведут активное наступление в Купянске, являющемся ключевым узлом украинской обороны в восточной части области.