Стали известны цели ночных ударов по Киеву
Целями ночных ударов по Киеву стали троллейбусная сеть и телекоммуникации.
Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.
«В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть и повредили троллейбусную сеть», — сообщает издание со ссылкой на военную администрацию.
Отмечаются повреждения канала телекоммуникаций, который обслуживает «Киевпастранс». Граждан предупредили о возможных сбоях оплаты картой в скоростном трамвае и фуникулере.
В ночь на 19 сентября российские дроны ударили по Киеву. По словам представителей городских властей, в Киеве работала система противовоздушной обороны.