Стали известны цели ночных ударов по Киеву

Целями ночных ударов по Киеву стали троллейбусная сеть и телекоммуникации.

Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть и повредили троллейбусную сеть», — сообщает издание со ссылкой на военную администрацию.

Отмечаются повреждения канала телекоммуникаций, который обслуживает «Киевпастранс». Граждан предупредили о возможных сбоях оплаты картой в скоростном трамвае и фуникулере.

Зеленский прокомментировал удары ВС России

В ночь на 19 сентября российские дроны ударили по Киеву. По словам представителей городских властей, в Киеве работала система противовоздушной обороны.