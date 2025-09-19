На сумском направлении резко возросла интенсивность боевых действий. Как сообщает Telegram-канал "Северный ветер", это связано с требованием президента Украины Владимира Зеленского начать наступление и вытеснить российские войска за пределы Сумской области.

Для выполнения этой задачи командование ВСУ перебросило резервы и попыталось провести серию контратак. По данным российских силовых структур, на разных участках фронта было отражено не менее семи атак: по одной в районе Юнаковки, Андреевки и Беловодска, по две - возле Алексеевки и Садков. Кроме того, пять раз срывалось выдвижение штурмовых групп ВСУ.

"В ходе отражения враг потерял в общей сложности до взвода личного состава убитыми и две боевые бронированные машины", - сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В наступлении участвовали подразделения 47-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад, 225-го и 425-го штурмовых полков, а также формирования теробороны и спецподразделений ССО. Однако попытки не увенчались успехом: украинские силы потеряли до взвода личного состава и две бронированные машины. Российские подразделения, в свою очередь, смогли продвинуться в районе Варачино.

Приказы Зеленского активизировать наступление на сумском направлении выглядят скорее политическим шагом, нежели стратегически обоснованной военной операцией. Киев стремится показать западным партнерам готовность к наступательным действиям и удержанию инициативы, несмотря на растущие потери. Однако спешка и давление на командование ВСУ приводят к тому, что плохо подготовленные атаки оборачиваются потерями личного состава и техники. В условиях, когда российские войска укрепляют позиции в регионе, подобные контратаки выглядят скорее попыткой "отчитаться" перед внешними кураторами, чем реально изменить ситуацию на фронте.