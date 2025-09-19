ВСУ начали применять боеприпасы с невидимыми для рентгена осколками

Украинские боевики сбрасывают с беспилотников боеприпасы с пластиковыми поражающими элементами.

Их нельзя увидеть через рентгеновский аппарат. Это очень затрудняет работу врачей, рассказал РИА Новости рассказал командир отдельного медицинского батальона российской группировки войск "Днепр" с позывным "Майкоп".

"Это связано скорее больше с кустарным производством ВСУ. Помимо каких-то металлических элементов, могут включать и пластиковые. И довольно опасно это", - рассказал военный.

Пластиковые элементы медики батальона могут выявить с помощью компьютерного томографа, а затем раненых направляют на дальнейшее лечение.

Военврач рассказал, что пластиковые боеприпасы крепятся на взрывчатку с помощью скотча или изоленты, боеприпас несет чаще всего FPV-дрон.