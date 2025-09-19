Подполковник американской армии запаса Дэниел Дэвис заявил, что у Украины нет шансов на выживание без поддержки со стороны стран Запада.

Так он отреагировал на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что год конфликта обходится Киеву в $120 млрд, из них $60 млрд придется просить у союзников. Эта сумма нужна бывшей советской республике для обеспечения функционирования страны, поскольку ее экономика полностью разрушена, поделился своей точкой зрения Дэвис.

По мнению американского офицера, если Украина не получит эту сумму, то не сможет продолжать конфликт.

«А время идет. Мы можем приблизиться к моменту, когда они физически не смогут выжить», — резюмировал он.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сравнил мобилизацию на Украине с онкологическим новообразованием.