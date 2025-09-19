В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Сумской области и под Красноармейском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 19 сентября.

Операции в Сумской области

ВС РФ уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Разведывательные беспилотники обнаружили боевую машину пехоты ВСУ, замаскированную в лесу.

Разведчики передали координаты цели командованию мотострелкового батальона. После этого FPV-дрон нанес удар по БМП. Техника ВСУ была успешно поражена.

Кроме того, источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что при недавних попытках атак в Сумской области ВСУ потеряли до взвода убитыми и две бронемашины.

Операция под Красноармейском

Российские беспилотники нанесли удары по опорным пунктам, автомобильной технике и живой силе ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена на красноармейском направлении. В ней участвовали расчеты ударных беспилотников 56-го отдельного батальона спецназа ВС РФ.

Удар Су-34

Российский истребитель Су-34 уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная».

Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки, что цель уничтожена, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Охват Северска

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что российские войска ведут бои в поселке Выемка и селе Переездное, выравнивая линию фронта и охватывая Северск. По словам Кимаковского, ВСУ несут большие потери на этом участке.

Ситуация в Ямполе

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что ВС РФ «с ходу» вошли в донецкий поселок Ямполь, прорвав оборону и уничтожив фортификационные заграждения ВСУ. По его словам, сейчас российские силы закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина.

Ямполь расположен в Краматорском районе ДНР. Военные эксперты отмечают, что контроль над Ямполем открывает путь к Красному Лиману и Славянску.