Атомные подлодки "Красноярск" и "Омск" применили крылатые ракеты в Охотском море

Многоцелевые атомные подводные лодки Тихоокеанского флота "Красноярск" и "Омск" провели ракетные стрельбы в рамках командно-штабных учений Объединенного командования Войск и Сил на Северо-Востоке России, сообщает Минобороны РФ.

"Красноярск" применил крылатые ракеты "Оникс", а "Омск" - "Гранит". Пуски велись по морской мишени на удалении более 250 км. По данным объективного контроля, все три ракеты поразили цель прямыми попаданиями.

Данные учения направлены на отработку задач по охране и обороне морских коммуникаций в северной части Тихого океана и побережья Камчатки и Чукотки, а также островной зоны.

К обеспечению стрельб привлекались надводные корабли и силы морской авиации флота. Всего в маневрах задействовано более десяти кораблей и катеров, несколько атомных подводных лодок, береговые ракетные комплексы "Бастион", самолеты и вертолеты морской авиации ТОФ.

Напомним, что подводные лодки "Красноярск" и "Омск" относятся к разным поколениям подводных ракетоносцев. "Красноярск" - многоцелевая АПЛ проекта "Ясень-М", одна из самых современных российских субмарин, сочетающая низкую шумность, скрытность и внушительный ракетный арсенал. "Омск" - атомоход проекта 949А "Антей", построенный еще в конце советского периода, но прошедший модернизацию и сохранивший значительный боевой потенциал благодаря мощным крылатым ракетам "Гранит".