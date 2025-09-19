Атака ВСУ: какие регионы РФ оказались под ударом к утру 19 сентября

Предотвращены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские регионы. Какие области оказались под ударом, разбирался «Рамблер».

Атака на Крым

По данным Минобороны России, сегодня ночью дежурные средства ПВО отразили атаку БПЛА на Крым. Об этом говорится в Telegram-канале военного ведомства.

«В течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», - отметили в пресс-службе.

Запорожская область

Накануне вечером в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины погибла мирная жительница города Васильевка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, Вооруженные силы Украины провели массированный обстрел Васильевского муниципального округа.

«Противник обстрелял многоквартирный дом, на данный момент известно об одном погибшем, это женщина 1983 года рождения», — написал губернатор.

Позднее он опубликовал видеозапись, на которой дом обследуют специалисты, а также фотографии поврежденных в результате удара автомобилей.

Напомним, что в ночь на 18 сентября над территорией России были перехвачены и уничтожены 43 БПЛА Вооруженных сил Украины. В результате атаки в Красносулинском районе Ростовской области загорелась сухая трава в поле на площади 800 квадратных метров. А в Белгородской области в атакованном украинским дроном автомобиле погиб мирный житель. Еще один получил осколочное ранение и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.