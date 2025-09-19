Партию новейших ЗРК "Панцирь-СМД" передали в войска

Госкорпорация Ростех поставила в войска очередную партию современных зенитных ракетных комплексов "Панцирь-СМД", а также боевых машин "Панцирь-С". Как сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы", новые системы прошли все необходимые испытания и были приняты военной приемкой.

Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев отметил, что комплексы семейства "Панцирь" уже доказали свою эффективность в ходе боевого дежурства. По его словам, расчеты неоднократно обнаруживали и уничтожали сложные воздушные цели, обеспечивая прикрытие российских объектов.

Напомним, что "Панцирь-СМД" впервые был представлен на форуме "Армия" в 2024 году. В отличие от предыдущих версий, он полностью отказался от 30-мм пушек и делает ставку исключительно на ракетное вооружение. В арсенале комплекса два типа ракет: стандартные и малогабаритные, предназначенный специально для борьбы с дронами. Новейшая модификация отличается увеличенным боекомплектом. В зависимости от конфигурации установка может нести до 48 мини-ракет или комбинировать их со стандартными управляемыми боеприпасами. Это позволяет гибко подстраиваться под разные типы угроз.

Передача новых комплексов в войска говорит о расширении возможностей российской ПВО в условиях растущей угрозы со стороны беспилотной авиации. "Панцирь-СМД" стал логичным ответом на массовое применение малых дронов, против которых использование стандартных ракет экономически неоправданно. Благодаря гибкой конфигурации боекомплекта комплекс способен защищать как крупные стратегические объекты, так и войска на переднем крае.