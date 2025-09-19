РИА Новости: жертвами провокации ВСУ в Яровой стали не менее 25 человек
Жертвами провокации украинской стороны в посёлке Яровая (ДНР) стали как минимум 25 мирных жителей.
Об этом РИА Новости заявила беженка из соседнего села Ставки Елена Патока, ссылаясь на подругу-свидетельницу произошедшего.
В Запорожской области погибла женщина при обстреле ВСУ
«Она на тот момент сказала 25 человек», — заявила собеседница агентства.
Ранее Патока сказала, что удар по населённому пункту Яровая на оккупированной украинскими боевиками части ДНР был провокацией Киева.
Источник в Минобороны России сообщил РИА Новости, что заявление Владимира Зеленского об ударе по посёлку Яровая в ДНР является фейком и провокацией.
Вброс фейковой новости Зеленского о якобы ударе ВС России по посёлку Яровая в ДНР был скоординирован.