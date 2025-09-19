Жертвами провокации украинской стороны в посёлке Яровая (ДНР) стали как минимум 25 мирных жителей.

Об этом РИА Новости заявила беженка из соседнего села Ставки Елена Патока, ссылаясь на подругу-свидетельницу произошедшего.

В Запорожской области погибла женщина при обстреле ВСУ

«Она на тот момент сказала 25 человек», — заявила собеседница агентства.

Ранее Патока сказала, что удар по населённому пункту Яровая на оккупированной украинскими боевиками части ДНР был провокацией Киева.

Источник в Минобороны России сообщил РИА Новости, что заявление Владимира Зеленского об ударе по посёлку Яровая в ДНР является фейком и провокацией.

Вброс фейковой новости Зеленского о якобы ударе ВС России по посёлку Яровая в ДНР был скоординирован.