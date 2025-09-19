УВЗ: Западные "паркетные" танки вязнут из-за большой массы

Большинство современных западных танков страдает излишней массой и потому вне дорог они застревают. Об этом на полях IDEX 2025 рассказал "Красной Звезде" представитель Уралвагонзавода.

"Западные конструкторы попытались укрыться за толстой броней. Но наши средства поражения это не останавливает", - отметил представитель концерна.

С точки зрения советской танкостроительной школы определенный интерес представляет немецкий Leopard 2 последней модификации. Это единственная бронемашина НАТО, заслуживающая оценки "неплохая" - ее немецкий танк заслужил в ходе боевого применения на СВО.

Остальные западный танки на УВЗ относят к категории "паркетных" и непригодных для реального боя.

Также иностранные конструкторы допустили явный перекос в сторону колесной бронетехники и высоких силыэтов, считает представитель УВЗ.ю