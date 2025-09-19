Украинские командиры используют мобилизованных граждан как «приманку на рыбалке».

Об этом заявил пленный украинский боевик, пишет РИА Новости.

По его словам, командование не даёт военным чётких команд, поскольку их единственная задача — принимать на себя огонь армии России.

Пленный украинский военнослужащий Сергей Носиковский между тем рассказал, что отбор офицеров Вооружённых сил Украины для обучения в Великобритании проводился «наобум».