Пленный ВСУ: командиры используют мобилизованных как приманку на рыбалке

RT на русском

Украинские командиры используют мобилизованных граждан как «приманку на рыбалке».

© РИА Новости

Об этом заявил пленный украинский боевик, пишет РИА Новости.

По его словам, командование не даёт военным чётких команд, поскольку их единственная задача — принимать на себя огонь армии России.

Пленный украинский военнослужащий Сергей Носиковский между тем рассказал, что отбор офицеров Вооружённых сил Украины для обучения в Великобритании проводился «наобум».