Глава МВД Польши заявил о новых попытках беспилотников пересечь границу

Беспилотники, предположительно принадлежащие России и Белоруссии, в ночь на 18 сентября пытались пересечь границу Польши. Об этом заявил на пресс-конференции в Любани польский министр внутренних дел страны Марцин Кервиньский, передает портал Onet. На пресс-конференции ему задали вопрос о закрытии границы с Белоруссией.

© Газета.Ru

Кервиньский напомнил, что ее закрыли из-за учений "Запад - 2025" и откроют "только тогда, когда будет уверенность в отсутствии провокаций". По его словам, ситуация на польско-белорусской границе по-прежнему "очень и очень напряженная".

"Например, сегодня ночью Пограничная служба зафиксировала повышенную активность белорусских и российских беспилотников, пытавшихся пересечь воздушное пространство Польши", — добавил глава МВД.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила о нарушении воздушного пространства страны более 20 беспилотниками, несколько из них были сбиты. Польский премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО.

Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия специально направила дроны в Польшу, об этом же сказал президент Украины Владимир Зеленский. В Белоруссии заявили, что БПЛА заблудились из-за радиоэлектронной борьбы.