Командир расчёта БПЛА рассказал о новых ударных дронах под Ореховым

Командир расчёта БПЛА с позывным «Вохан» рассказал о новых ударных дронах 291-го полка 42-й гвардейской дивизии российской группировки «Днепр» под Ореховым.

«Благодаря дронам, которые сейчас к нам поступают, по техническим параметрам они хорошие, их сложно заглушить РЭБом, поэтому мы, в принципе, хорошо с ними работаем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее расчёт РСЗО «Торнадо-С» группировки «Запад» армии России уничтожил замаскированный пункт временной дислокации украинских войск.