Варшава заявила о новой активности дронов у границ страны

Польские военные зафиксировали активность дронов близ границ страны прошедшей ночью, они пытались войти воздушное пространство республики, рассказал министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский. Об этом пишет U.S. News & World Report.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не имеет отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу, а также Литву.

«Прошлой ночью пограничная служба наблюдала повышенную активность белорусских и российских дронов, которые пытались пересечь польское воздушное пространство. Очевидно, что ситуация на польско-белорусской границе остается очень, очень напряженной», — заметил Кервиньский.

Польша не пыталась сбить дроны, заметил глава ведомства. В том случае, отметил министр, если ситуация изменится к лучшему, граница будет открыта.

Ранее сообщалось, что на фоне инцидента с дронами в ночь на 10 сентября Польша закрыла КПП на польско-белорусской границе.