Варшава заявила о новой активности дронов у границ страны

Илья Родин

Польские военные зафиксировали активность дронов близ границ страны прошедшей ночью, они пытались войти воздушное пространство республики, рассказал министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский. Об этом пишет U.S. News & World Report.

Варшава заявила о новой активности дронов у границ страны
© Global Look Press

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не имеет отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу, а также Литву.

«Прошлой ночью пограничная служба наблюдала повышенную активность белорусских и российских дронов, которые пытались пересечь польское воздушное пространство. Очевидно, что ситуация на польско-белорусской границе остается очень, очень напряженной», — заметил Кервиньский.

В Латвии нашли обломки российского дрона

Польша не пыталась сбить дроны, заметил глава ведомства. В том случае, отметил министр, если ситуация изменится к лучшему, граница будет открыта.

Ранее сообщалось, что на фоне инцидента с дронами в ночь на 10 сентября Польша закрыла КПП на польско-белорусской границе.