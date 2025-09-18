Госдеп одобрил продажу Польше более 2500 ракет Javelin

Государственный департамент США согласовал возможную сделку с Варшавой на сумму 780 млн долларов, включающую поставку ракетных комплексов Javelin.

Пентагон сообщил, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше 2506 противотанковых ракет Javelin и 253 пусковых установок, пишет РИА «Новости». Ориентировочная стоимость сделки составит 780 млн долларов. Сделка включает также элементы логистики и поддержки программы.

Американские власти считают, что эта продажа укрепит способность Польши защищать свою суверенную территорию и позволит Варшаве выполнять требования по членству в НАТО.

Ранее власти Польши столкнулись с техническими трудностями по обслуживанию американских танков Abrams из-за специфики их двигателей.

Госдепартамент США одобрил продажу Польше 400 ракет «воздух-воздух» средней дальности AIM-120D, а также сопутствующих логистических и поддерживающих элементов.