Хуситы атаковали израильский город

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» выпустили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) по израильскому городу Эйлат, момент атаки одного из дронов сняли на видео. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что БПЛА попал в отель, после чего начался пожар. Местные власти заявили, что пострадавших нет.

Всего по городу выпустили три БПЛА и баллистическую ракету, однако большая их часть была перехвачена.

Ранее хуситы выпустили четыре беспилотника по Израилю. Целями удара стал аэропорт Рамон и военный объект в пустыне Негев. Другие подробности не приводятся.