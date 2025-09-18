Италия поменяла позицию по отправке истребителей в Польшу

Газета Stampa сообщает, что Италия не станет отправлять свои истребители Eurofighter в Польшу.

Согласно информации издания, ранее власти Италии были «более чем готовы» отправить два истребителя в рамках операции НАТО по усилению обороны «Восточный страж». Но теперь произошла резкая смена позиции — итальянский премьер Джорджа Мелони решила не рисковать потенциальной потерей репутации среди избирателей.

«Мелони и Антонио Таяни предпочли избежать конфликта с союзником из (партии — прим. ред.) "Лига" и в целом необходимости объяснять в ходе избирательной кампании, зачем Италия осуществляет такую значимую поставку, которая могла бы эмоционально повлиять на избирателей, опасающихся неминуемой войны в Польше или на территории Евросоюза», — сообщает издание.

Defence24: прибывшие в Польшу истребители Rafale способны нести ядерное оружие

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что операция «Восточный страж» распространится на его страну и Норвегию.