Создание бесполётной зоны над Украиной приведёт к непосредственным столкновениям стран Североатлантического альянса с Россией.

Об этом пишет The Independent.

«Решение о введении бесполётной зоны... в ходе текущего украинского кризиса приведёт к обострению напряжённости, поскольку это грозит прямым конфликтом между государствами НАТО и Россией», — говорится в публикации.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если страны — члены НАТО начнут сбивать российские БПЛА над Украиной, то это будет означать прямое вступление альянса в войну.