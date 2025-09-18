Бывший вагнеровец рассказал о тайной технике ЧВК

У военнослужащих из состава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» есть тайная техника выявления бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по речи. Об этом заявил в Telegram экс-вагнеровец с позывным Пересидок.

По словам бывшего военнослужащего, для того чтобы отделить своих от чужих без визуального контроля бойцы ЧВК произносили пароль «чи-чи». Если боец, к которому было адресовано обращение, мог повторить эти же звуки без искажения, вагнеровцы понимали, что перед ними свой.

«Почему-то считалось, что украинцы не могут четко выговорить "чи-чи" и произносят "ши-ши"», — рассказал он.

При этом из рассказа Пересидка следует, что эта техника срабатывала не всегда — во время одного из штурмов в ответ на пароль из-за укрытия не послышалось отзыва — вместо него раздалась автоматная очередь.

Похожий пароль ранее существовал и среди бойцов Вооруженных сил Украины. Чтобы определить, свой военный перед ними или чужой, они заставляли произносить слово «паляница» (произносится примерно как «паляныця» вид украинского хлеба), так как считается, что незнакомые с особенностями украинской фонетики люди не смогут правильно произнести последние звуки в слове. После одной из подобных проверок живущий в США выходец с Украины нанес оппоненту серьезные раны разбитой бутылкой, — позже оказалось, что пострадавший тоже был этническим украинцем.

Слова подобные «чи-чи» и «паляница» встречаются и в других языках и называются шибболеты в память о слове «шибболет», которым одно из еврейских колен проверяло во время междоусобицы другое, не способное произнести звук «ш». Не прошедших проверку ждала смерть.