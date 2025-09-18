Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украину готовят к сдаче Покровска (Красноармейска) в ДНР, чтобы избежать внутреннего бунта и сгладить народное негодование. Об этом пишет NEWS.ru.

Таким образом Киев, по словам аналитика, пытается оправдать в информационном поле отступление ВСУ.

Владимир Зеленский и его команда хотят избежать прямого ответа на вопрос граждан, почему украинцы массово гибнут на фронте, считает собеседник издания.

Он предположил, что общественное мнение Украины готовят к сдаче Покровска, а местные власти подставляют себя под шквал критики и ненависти.

Ранее сообщалось, что Киев, похоже, смирился с грядущей потерей Купянска и Покровска. По некоторым данным, Зеленский принял решение вместо изнурительной обороны, которую ВСУ, к слову, не тянут, сконцентрироваться на попытке вторжения на нашу территорию, чтобы продать этот маневр западным спонсорам как «перемогу» и получить финансирование на войну в 2026 году.

