Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска завершают операцию по взятию Красноармейска без штурма. Об этом Матвийчук рассказал NEWS.ru.

Матвийчук сообщил, что город находится в «огневом кольце» и ВС РФ уже вошли в его приграничные районы. По его словам, любые передвижения ВСУ пресекаются авиацией, артиллерией и ракетами.

«Мы завершаем оперативное окружение. <…> Штурма в лоб не будет», - считает Матвийчук.

Он добавил, что потеря Красноармейска лишает ВСУ логистического центра и открывает российским силам путь на Краматорск и Славянск. Эксперт подчеркнул, что в результате ВСУ полностью теряют контроль над промзоной Донбасса.

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в Донбассе. Десятого сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут бои в высотной застройке города.

Телеканал Sky News позже сообщил, что ВСУ могут вскоре потерять город. Британские аналитики заявили, что российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников.