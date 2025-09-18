Власти Польши настраивают население на мысли о неминуемом военном конфликте с Россией. Об этом пишет Myśl Polska.

Отмечается, что Варшава лжёт польскому народу и манипулирует, чтобы «повысить градус враждебности или ненависти» по отношению к России и Белоруссии.

«Так поляков приучают к мысли о неизбежности вооружённого столкновения с этими странами», — говорится в статье.

Ранее Rzeczpospolita сообщала, что в жилой дом в Польше попал не беспилотник, а ракета AIM-120 AMRAAM из самолёта F-16.

Президент страны Кароль Навроцкий после этих новостей потребовал объяснений от правительства.

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил попадание в жилой дом ракеты своего F-16.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин отмечал, что Британия и Польша не хотят обсуждать с Россией инцидент с БПЛА.