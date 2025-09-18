Военный эксперт обозначил главную опасность новых дронов ВСУ

Российские средства радиоэлектронной борьбы почти бессильны против новых беспилотников Вооруженных сил Украины, использующих оптоволокно. Об этом рассказал News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, основная сложность в том, что канал связи таких беспилотников невозможно подавить РЭБ.

«Средства радиоэлектронной борьбы практически бессильны. Электрические малошумные двигатели этих дронов затрудняют их обнаружение по звуку, остается только визуальное наблюдение, то есть это бинокли. Ночью приборы ночного видения в отношении таких дронов не работают, потому что у них двигатели имеют температуру такую же, как окружающая среда», — пояснил Кнутов.

При этом заряды, которые несут такие дроны, способны гарантированно поразить цель. И эти БПЛА используются Вооруженными силами Украины в приграничных районах, в том числе для атак на гражданские объекты в Белгородской области, отметил эксперт.

Напомним, что ранее в Белгородской области власти были вынуждены ограничить работу крупных торговых центров, так как регион подергался массированной атаке беспилотных летательных аппаратов.

Сегодня в результате атаки украинским дроном автомобиля в городе Шебекино погиб мирный житель. Еще один получил осколочное ранение и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.