Полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин заявил, что российские силы разбили элитную бригаду ВСУ под Волчанском (Харьковская область). Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По словам Алехина, речь идет о 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Военный указал, что элитными на Украине называют наиболее боеспособные подразделения и бригады.

«Но, например, 57-ю бригаду разбили в пух и прах под Волчанском, ее почти не существует. <…> Элита проявляет себя на поле боя, но они себя так не проявили», - заключил Алехин.

Ранее источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ понесла огромные потери в Волчанске. По словам собеседника агентства, 14 сентября силы ВСУ, находящиеся на территории волчанского элеватора, потеряли до взвода солдат.