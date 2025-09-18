Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что оборона ВСУ в Красноармейске «трещит и рушится». Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в Донбассе. Десятого сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут бои в высотной застройке города.

Телеканал Sky News позже сообщил, что ВСУ, которые пытались удержать контроль над Красноармейском около года, могут вскоре потерять город. Британские аналитики заявили, что российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников.

«Да, так и есть. Причем здесь оборона ВСУ рушится куда быстрее, чем в Купянске», - заявил Подоляка.

Взятие Красноармейска российскими войсками поставит под угрозу позиции ВСУ в таких важных городах, как Краматорск и Славянск, подчеркивал телеканал. По мнению аналитиков, российские военные отдают предпочтение более медленным операциям по окружению, а не штурмовым волнам с большими потерями.