Украина отправила в Польшу построенный для ВВС России Ан-70

Существующий в единственном экземпляре военно-транспортный самолет Ан-70 улетел из Украины в Польшу.

© Российская Газета

Самолет с опознавательными знаками ВВС Украины и бортовым номером 02 "синий" начал полет с выключенным транспондером и включил его только после пересечения польской границы, пишет "Милитарист" со ссылкой на данные Flightradar24.

Поэтому точка вылета Ан-70 точно неизвестна. Можно предположить, что это был Гостомель, заводской аэродром фирмы "Антонова", где самолет проходил испытания.

КБ Антонова занялось созданием четырехмоторного турбовинтового транспортного самолета еще в СССР. В независимой Украине работа была продолжена.

Ан-70 впервые поднялся в воздух в 1994 году. Через год первый прототип разбился - потерял управление в воздухе и столкнулся с самолетом сопровождения. В 1997 году построили второй опытный образец.

Планировалось, что транспортник будет выпускаться и эксплуатироваться совместно Россией и Украиной. В частности, ВВС РФ были готовы заказать 70 самолетов этого типа. Но в 2014 году после государственного переворота в Киеве военно-техническое сотрудничество с РФ было свернуто.

Единственный существующий Ан-70 приняли на вооружение ВВС Украины. Самолет был представлен на нескольких авиасалонах, а в 2020 году украинский вице-премьер Олег Уруский признал, что наладить выпуск самолетов нереально, так как нечем заменить ряд российских компонентов.