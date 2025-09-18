Хакеры из России узнали имена уничтоженных на СВО западных инструкторов

Хакеры из России в результате взлома узнали имена погибших в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине наемников из стран Западе. Среди них оказались инструкторы и советники из США, Германии и Великобритании. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.

Британского советника по безопасности Райан Эванс уничтожили под Краматорском, американского военного советника Ричарда Кирлина обнаружили мертвым в отеле. Кроме того, также погиб немецкий советник Димитриос Феррара, причина его смерти не уточняется, следует из публикации.

Хакерская группа KillNet из России заявила, что подготовила «беспрецедентный» ответ на кибератаки на отечественные сетевые ресурсы. Взломщики в первую очередь планировали нанести «удар возмездия» по французской инфраструктуре, спровоцировав транспортный коллапс и массовые отключения интернета.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила и перенесла десятки рейсов в аэропорту Шереметьево из-за хакерской атаки. Позже группа Silent Crow заявила о полном уничтожении IT-инфраструктуры компании. Смогут ли пассажиры, чьи рейсы попали под удар, вернуть деньги за билеты, «Вечерняя Москва» узнала у юристов.