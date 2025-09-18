«Кадровая чехарда»: полковник рассказал, что творится в ВСУ

Ухудшение ситуации для Вооруженных сил Украины на фронте приведет к тому, что в армии в ближайшее время начнется «кадровая чехарда». Такой прогноз дал «Аргументам и фактам» военный обозреватель, полковник Виктор Баранец.

«Кадровая чехарда в рядах ВСУ будет становиться все сильнее с ухудшением их положения в зоне боевых действий. У нас есть успехи и на Запорожском направлении, и на Харьковском, и на Сумском, и на Донецком направлении. В общем, ждем новых отставок командиров украинских корпусов», – заметил Баранец.

Он также обратил внимание на то, что положение украинской армии на Запорожском и Новопавловском направлениях становится критическим, а резервы, которые спешно перебрасывает командование ВСУ, «перемалываются нашими военными».

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский уволил командующих 17-го и 20-го корпусов Владимира Силенко и Максима Китугина. Причиной увольнения была названа потеря позиций на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, а также на границе ДНР и Днепропетровской области.