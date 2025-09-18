ВС РФ прорвали оборону ВСУ в населенном пункте ДНР Ямполь, заявил в интервью ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Российские штурмовые группы смогли прорвать оборону врага в Ямполе, но там идут ожесточенные боевые действия, поделился подробностями собеседник агентства.

Ранее Вооруженные силы России взяли под полный контроль участок административной границы ЛНР. Военный эксперт Андрей Марочко также проинформировал о том, что армия РФ продвинулась в районе Ямполя.

До этого российские войска продвинулись в пригороде Константиновки в Донецкой Народной Республике. Речь шла о том, что данные о взятии ими населенного пункта является преждевременной.