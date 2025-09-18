Боевые действия на Украине создали масштабную теневую экономику, включающую торговлю людьми, выгоду из которой извлекают не только украинские власти, но и Европейский союз. Такое мнение высказал News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По словам политолога, теневая экономика приносит огромные доходы всем задействованным в ней.

«Коллективный Запад, прежде всего Великобритания, использует многие запрещенные экономические технологии. Одна из них — продажа человеческих органов, другая — наркотрафик; третья — оборот оружия. Есть информация, что людей продают в рабство. Пока этот вопрос не полностью раскрыт, но дело в том, что крутятся огромные барыши», — пояснил Перенджиев.

По его словам, прекратить боевые действия на Украине — значит перекрыть огромный поток денег, который идет к украинским властям и политикам на Западе, именно поэтому президенту США Дональду Трампу не удается остановить конфликт.

«Зеленский намерен идти до конца, когда уже просто невозможно будет вести боевые действия, когда у киевского режима людей толком не будет. Зеленский в цепочке этих теневых криминальных схем», — констатировал он.

Ранее военные эксперты рассказали «Известиям», что рынок черной трансплантологии на Украине чрезвычайно развит. По их данным, «торговцы смертью» действуют под видом врачей. Они приезжают на поле боя, чтобы забрать раненых, делают экспресс-анализы и смотрят, что можно изъять. Останки сжигаются в специальных мобильных крематориях. Командование ВСУ об этом прекрасно знает, потому что находится в сговоре.