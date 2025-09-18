В зоне СВО заметили технику РФ с новым тактическим знаком

В Запорожской области замечена колонна российских военных грузовиков с ранее не встречавшимся тактическим знаком, напоминающим квадрат. Об этом пишет Life.ru.

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», новый знак был замечен на военных машинах в районе Бердянска.

«Украинские источники интерпретируют появление таких колонн как переброску сил на запорожское направление для укрепления наступательных позиций», - говорится в статье.

При этом тактические знаки обычно используются для быстрой идентификации подразделений и их задач на поле боя. Появление ранее неизвестного символа может означать формирование нового тактического соединения, либо временное маркирование для координации переброски сил, отмечает издание.

Напомним, что символами российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля 2022 года, ранее стали латинские буквы Z и V. С их помощью российские военные обозначали принадлежность бронетехники и разнообразных транспортных средств к той или иной группировке ВС РФ. При этом власти Украины запретили символы Z и V на транспортных номерах, как в сочетаниях, так и по отдельности, а также в качестве замены в словах, написанных кириллицей.