Ошибка ВСУ и взятие Муравки: новости СВО к утру 18 сентября

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях под Красноармейском, в ЛНР и в Днепропетровской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 18 сентября.

Танковая операция ВС РФ

Танк Т-72Б3М уничтожил опорные пункты и скопления живой силы ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в ЛНР. Во время разведки российские военные обнаружили в лесу замаскированные позиции, опорные пункты и солдат ВСУ.

Получив координаты целей, Т-72Б3М выдвинулся на закрытую огневую позицию. Танк нанес удар 125-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом на расстояние более чем в пять километров. Корректировали стрельбу операторы беспилотников.

Операция под Красноармейском

Расчет беспилотников ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны России. Российские дроны обнаружили боевую машину пехоты ВСУ, которая двигалась в направлении украинских позиций.

Операторы беспилотников нанесли удар, обездвижив БМП. Затем на этом же маршруте был уничтожен бронетранспортер ВСУ.

Операция под Северском

Российские мотострелки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на северском направлении (ДНР), сообщили в Минобороны РФ. Затем операторы российских FPV-дронов нанесли точечные удары по объектам ВСУ, поразив солнечные панели и антенны.

Удар Ка-52М

Боевой вертолет Ка-52М поразил живую силу и бронетехнику ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север». Удар по целям был нанесен авиаракетами. После этого экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Взятие Муравки

Военкор Юрий Котенок заявил, что ВС РФ взяли под контроль почти всё село Муравка под Красноармейском. Об этом пишут «Аргументы и факты». Также Котенок сообщил о переходе под контроль российских сил большей части Ленино западнее Удачного на границе Днепропетровской области.

Операция в Запорожской области

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что российские силы выбили ВСУ из села Новоивановка. Село расположено на северо-востоке Запорожской области.

Ошибка ВСУ в Николаевке

Командир российских штурмовиков с позывным «Пресс» рассказал ТАСС, что солдаты ВСУ по ошибке приехали на позиции ВС РФ в селе Новониколаевка (Днепропетровская область). В результате шестеро украинских военнослужащих были вынуждены сдаться.