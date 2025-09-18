После начала нового штурма Газы израильской армией общее число погибших палестинцев перевалило за 65 тысяч человек. Как сообщает РИА Новости, США, по всей видимости, этого недостаточно, а Израиль не планирует ограничиваться лишь сектором — для израильтян начинается тяжелая эпоха войн.

Как сообщает Axios, госсекретарь Марко Рубио во время визита в Израиль обсуждал, в числе прочего, возможность аннексии Западного берега реки Иордан. По данным Responsible Statecraft, палата представителей американского конгресса планирует поддержать законопроект, который развяжет Вашингтону руки в поставках вооружений для израильской армии — речь идет о снятии ограничений для механизма War Reserve Stock for Allies — Israel (WRSA-I) в следующем финансовом году.

Таким образом, Вашингтон не просто поддерживает действия израильского премьера Биньямина Нетаньяху, но и готов помочь ему оружием. А судя по тому, что ЦАХАЛ уже третий год пытается захватить территорию размером с два Мариуполя, вооружения лишними не будут.

У палестинцев группа поддержки действует себя сдержаннее. Например, пафосно подаваемые Евросоюзом санкции в действительности просто переводят Израиль из категории привилегированных партнеров в обычные страны — страну лишат финансовой поддержки и льготного доступа на рынки Европы.

«Вот уж поистине сокрушительный удар, за который поколения палестинцев еще долго будут добрым словом вспоминать европейцев, решивших не оставаться в стороне и встать на их защиту. С 18 пакетами антироссийских санкций, конечно, не сравнить», — отмечает агентство.

Тяжелыми последствиями для Израиля обернулся и саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Дохе. Участники предложили исключить агрессора из ООН. При этом механизм этого прописан крайне поверхностно, а в истории был всего один пример — когда в 1971 году вместо Тайваня в организации стала заседать КНР.

Нетаньяху не зря предупреждает своих сограждан о возможной изоляции страны и пытается превратить государство в Спарту. Однако делает он это не оттого, что вышеперечисленные меры возымели эффект, а потому что останавливаться на достигнутом он не планирует.