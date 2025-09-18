Гибель мирного жителя и пожар в поле: как ВСУ атаковали регионы РФ 18 сентября

Сегодня ночью российские военные предотвратили атаку 43 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Какие регионы оказались под ударом к утру 18 сентября, разбирался «Рамблер».

По данным военного ведомства, больше всего беспилотных летательных аппаратов самолетного типа – 23 – было уничтожено над территорией Ростовской области, 11 БПЛА сбили над Волгоградской областью, пять - над Курской, три - над Крымом, и один беспилотник был перехвачен над территорией Белгородской области.

Ростовская область

Украинские беспилотники были сбиты сегодня ночью Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе Ростовской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате атаки в Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле на площади 800 квадратных метров.

«Пожар был ликвидирован (…) Никто из людей не пострадал», — подчеркнул глава региона.

Белгородская область

Мирный житель погиб в результате атаки украинским дроном автомобиля в городе Шебекино. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте. (…) Его брата, который находился рядом, в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Волгоградская область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также рассказал о последствиях массированной атаки украинских БПЛА на регион. Его заявление размещено в Telegram-канале администрации области.

«В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях. Пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.

При этом в аэропорту Волгограда с 1:17 до 5:18 мск вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.

Пензенская область

Сегодня ночью на территории Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность».

Глава Пензенской области Олег Мельниченко предупредил в Telegram-канале, что для обеспечения безопасности была временно ограничена работа мобильного интернета.

Ограничения на полеты

Сегодня утром Росавиацией также были введены ограничения на полеты самолетов в аэропортах Саратова и Самары. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Взлет и посадка воздушных судов были ограничены в целях безопасности в саратовском аэропорту с 5:34 мск, а в самарском – с 7:09 мск. К 9:00 о снятии ограничений не сообщалось.

Напомним, что накануне ночью над российскими регионами были перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.