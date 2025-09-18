Гибель мирного жителя и пожар в поле: как ВСУ атаковали регионы РФ 18 сентября
Сегодня ночью российские военные предотвратили атаку 43 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Какие регионы оказались под ударом к утру 18 сентября, разбирался «Рамблер».
По данным военного ведомства, больше всего беспилотных летательных аппаратов самолетного типа – 23 – было уничтожено над территорией Ростовской области, 11 БПЛА сбили над Волгоградской областью, пять - над Курской, три - над Крымом, и один беспилотник был перехвачен над территорией Белгородской области.
Ростовская область
Украинские беспилотники были сбиты сегодня ночью Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе Ростовской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.
По его словам, в результате атаки в Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле на площади 800 квадратных метров.
«Пожар был ликвидирован (…) Никто из людей не пострадал», — подчеркнул глава региона.
Белгородская область
Мирный житель погиб в результате атаки украинским дроном автомобиля в городе Шебекино. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«От полученных ранений мужчина скончался на месте. (…) Его брата, который находился рядом, в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
Волгоградская область
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также рассказал о последствиях массированной атаки украинских БПЛА на регион. Его заявление размещено в Telegram-канале администрации области.
«В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях. Пострадавших нет», — подчеркнул губернатор.
При этом в аэропорту Волгограда с 1:17 до 5:18 мск вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.
Пензенская область
Сегодня ночью на территории Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность».
Глава Пензенской области Олег Мельниченко предупредил в Telegram-канале, что для обеспечения безопасности была временно ограничена работа мобильного интернета.
Ограничения на полеты
Сегодня утром Росавиацией также были введены ограничения на полеты самолетов в аэропортах Саратова и Самары. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Взлет и посадка воздушных судов были ограничены в целях безопасности в саратовском аэропорту с 5:34 мск, а в самарском – с 7:09 мск. К 9:00 о снятии ограничений не сообщалось.
Напомним, что накануне ночью над российскими регионами были перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.