Рогов рассказал о панике на Украине из-за российского грузовика

Появление на юге Запорожской области грузовика Вооруженных сил (ВС) России с новым тактическим знаком вызвало панику на Украине. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Появление в интернете видео с одним грузовиком российских войск с неким новым тактическим знаком вызвало настоящую истерику на Украине и панику, что Россия якобы уже перебросила в Запорожскую область новые силы для наступления. Получается, что один российских грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим», — рассказал Рогов.

По его словам, украинские военные разглядели в тактическом знаке черный квадрат, что восприняли как намек на их дальнейшую судьбу.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» предположил, что новый тактический знак, замеченный на российской военной технике около Бердянска, скорее всего, временный.