Командир украинского 11-го погранотряда Руслан Цапюк бросил своих подчинённых, отправившись отдыхать в Одессу.

Об этом РИА Новости заявил представитель силовых структур.

Отмечается, что отпуск командир совпал с моментом, когда его бойцов «перебросили на один из самых горячих участков фронта» — 11-й погранотряд сейчас несёт значительные потери в Харьковской области.

«Командир отряда «обнулил» более полутысячи своих военнослужащих», — указано в публикации.

Ранее командир штурмового взвода 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Ефрем заявил, что украинские оккупанты в ходе бегства со своих позиций в селе Сосновка Днепропетровской области бросили на местах предоставленное им американское и британское оружие.