В Новониколаевке украинские солдаты столкнулись с трудностями при использовании западных гранатометов, рассказал командир штурмового взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Кот.

По его словам, множество украинских военнослужащих в Новониколаевке Днепропетровской области не умели пользоваться вооружением НАТО, передает ТАСС.

Кот добавил, что при последнем штурме был взят трофей – ручной одноразовый американский гранатомет вместе с украинским пленным. Командир отметил: «Пленный объяснил нам, что у них таких много, и никто не умеет ими пользоваться».

Трофейный экземпляр планируют разместить в экспозиции полевого музея трофеев бригады.

