ВСУ заспамили соцсети рекламой о призыве в печально известную 95-ю бригаду

Командиры печально известной 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ не нашли лучшего способа восполнить потери, чем заспамить социальные сети рекламой своего подразделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Для этого они не придумали ничего лучше, чем заспамить комментарии в пабликах соцсетей. Под каждым постом эти горе-профессионалы публикуют рекламу своего подразделения, но вызывают только гнев читателей», - поделился собеседник агентства.

Источник отметил, что командиры поставили своим пресс-офицерам практически невыполнимую задачу. Им необходимо сделать все, чтобы максимально привлечь в бригаду новых штурмовиков. Иначе, добавил собеседник, им самим придется отправиться на фронт.

Сообщается, что Госбюро расследований Украины в отношении 95-й бригады проводит проверку. Под особым вниманием находится командование одшбр. Ранее сообщалось, что именно в этом подразделении числится самое большое количество без вести пропавших боевиков, дислоцированных в Сумской области.

«МК» писал, что в рядах ВСУ все большее распространение получает практика оставления тел погибших боевиков на поле боя, чтобы скрыть реальные потери. Такие действия, когда командование объявляет «двухсотых» без вести пропавшими, часто предпринимают в 80-й десантно-штурмовой бригаде.