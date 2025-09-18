Российский снайпер сообщил о вызове на дуэль от противника

Командир Группы Аида российского спецназа «Ахмат» сообщил о готовящейся дуэли со снайпером Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сам Аид сообщил в Telegram-канале подразделения.

«Очередной коллега по цеху завелся на направлении. Вызов принял. Поиграем. Пусть нас рассудит пуля», — написал он.

Ранее Аид раскрыл, как за неделю ликвидировал четырех снайперов ВСУ в Суджанском районе Курской области. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео снайперской дуэли Аид и бригады Главного управления разведки (ГУР) Украины.

В апреле снайпер Вооруженных сил (ВС) России с позывным Мага рассказал, как ждал снайпера ВСУ для противостояния в ходе боев в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР). «Мы его ждали в течение трех дней, а он все не появлялся. Нервничали и злились всерьез», — отметил военнослужащий. По его словам, после появления украинского бойца задача была выполнена «на все пятьсот процентов». Также боец оценил подготовку украинских оппонентов как «вполне достойную» из-за общих пособий и методики обучения.